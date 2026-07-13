Labor de inspección
Abordaje de un buque pesquero en Castellón: la embarcación ya se había dado a la fuga en 2025
Se investiga por unos hechos constitutivos de una infracción muy grave
Es frecuente que las fuerzas de seguridad den cuenta de las operaciones de interceptación de vehículos que infringen la normativa vigente. Pero no es tan habitual que esto ocurra en el mar, y como consecuencia de haberse escapado en una ocasión anterior.
Inspectores de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), adscritos a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Castellón, han llevado a cabo una actuación conjunta de control e inspección en el Mediterráneo occidental en la que se ha retenido un buque pesquero tras comprobar que era el mismo que presuntamente huyó durante una intervención en 2025.
Buque retenido
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio en aguas de la provincia, y supusieron el abordaje de una embarcación de bandera italiana. "Tras comprobar su identidad, los inspectores de Pesca Marítima confirmaron que se trataba de la misma embarcación que había sido objeto de una actuación inspectora en aguas españolas durante 2025 y que actualmente estaba navegando con una denominación y una matrícula diferentes", detallaron desde la Subdelegación del Gobierno.
Tal y como expone la misma fuente, "el buque estuvo presuntamente implicado en unos hechos constitutivos de una infracción muy grave por falta de colaboración con la inspección pesquera". La decisión fue el desvío al puerto de Castellón, donde permaneció retenido a disposición de la autoridad competente.
Fianza de 65.001 euros
Para poder levantar esta retención se tuvo que depositar una fianza de 65.001 euros, siguiendo la legislación aplicable "como garantía del procedimiento administrativo sancionador en curso y abierto por la citada obstrucción".
Esta actuación "se enmarca en las labores de control e inspección de la actividad pesquera en el Mediterráneo, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, la sostenibilidad de los recursos marinos y la igualdad de condiciones entre operadores. Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración plena con las inspecciones pesqueras, esenciales para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad pesquera".
Control pesquero
La Subdelegación del Gobierno recuerda que las funciones del servicio de inspección de pesca se dedican al control e inspección de licencias y autorizaciones, además de cuestiones relacionadas con los aparejos para las capturas, y todo lo relacionado con los diarios de pesca y tramitaciones vinculadas a esta actividad.
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