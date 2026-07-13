Una bombera forestal de Morella resulta herida en el incendio del Matarraña

Una bombera forestal de Morella ha resultado herida mientras participaba en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Peñarroya de Tastavins (Teruel). Además, otros dos bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) también han sufrido lesiones tras volcar el camión en el que se desplazaban, según informa el Diario de Teruel.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el municipio turolense que la bombera de Morella sufrió una lesión en un brazo, que podría corresponder a una fractura de cúbito o radio.

Por su parte, los dos bomberos de la DPT resultaron heridos este lunes después de que el vehículo en el que viajaban volcara en la carretera. Según explicó Azcón, uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza y el otro diversas contusiones. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario de Zaragoza, a la espera del parte médico oficial.

Incendio activo en Teruel

El incendio forestal, declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins, continúa activo y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias. Como medida preventiva, el Gobierno de Aragón envió un aviso ES-Alert a la población de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo, recomendando permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, se han realizado desalojos preventivos de varias masías y de un centro budista próximo a la zona afectada.

Amplio despliegue de medios

En las labores de extinción trabajan efectivos del operativo INFOAR, la Unidad Militar de Emergencias (UME), brigadas helitransportadas, autobombas y medios del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellos figuran un avión anfibio y un avión de coordinación y observación con base en Castellón, además de dos medios aéreos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, movilizados a petición del Gobierno de Aragón.