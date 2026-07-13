Golpe a una red de marihuana con ramificaciones en Castellón: 14 detenidos y una macroplantación desmantelada

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en el cultivo de marihuana en la modalidad indoor que operaba en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, entre ellos Moncofa. La operación se ha saldado con 14 detenidos, la intervención de cerca de 3.000 plantas de marihuana y la confiscación de diversas armas.

La actuación incluyó siete registros simultáneos en Benifaió, Alginet, Benaguasil, Serra, la Pobla de Farnals y Moncofa. Como resultado, los agentes desmantelaron tres cultivos indoor, entre ellos una macroplantación de alta tecnología con 2.763 plantas en avanzado estado de crecimiento. Además, tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

Una investigación iniciada en enero

Las pesquisas comenzaron en enero, después de que los investigadores detectaran a varios ciudadanos albaneses transportando material para instalaciones indoor en Xirivella. La investigación, desarrollada por la Comisaría Local de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, permitió comprobar que los sospechosos ya habían sido investigados en 2023 y que adoptaban numerosas medidas de seguridad.

Entre ellas figuraban el uso de vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia, el relevo continuo de los encargados de las plantaciones y la salida sistemática del país. Además, realizaban desplazamientos entre Murcia y Girona con el objetivo de ampliar su actividad y localizar nuevas instalaciones.

La investigación también constató que la cúpula de la organización residía en zonas de elevado nivel económico. El presunto cabecilla vivía en un chalet de Serra, mientras que sus dos encargados se encontraban asentados en áreas turísticas de la Pobla de Farnals y Moncofa. Por su parte, los operarios residían en los propios centros de producción en condiciones de habitabilidad muy precarias.

Los agentes detectaron igualmente que la facción albanesa se había asociado con un grupo de ciudadanos españoles con antecedentes por tráfico de drogas, estableciendo un reparto de funciones para gestionar la producción y distribución de la droga.

Incautación de droga, dinero y armas

La investigación permitió localizar distintos puntos de producción en Benifaió, Llíria, Benaguasil y Alginet. Además, el fin de semana del 4 de julio se produjo un "vuelco" —un robo de droga entre bandas rivales— en una plantación situada en Llíria, donde, al parecer, se utilizaron armas de fuego. La Guardia Civil encontró allí 450 plantas de marihuana, con un peso de 380 kilos, además de casquillos de munición de 9 milímetros.

Ante el riesgo de fuga de los investigados o de posibles represalias entre organizaciones rivales, la Policía adelantó la fase de explotación de la operación y ejecutó las siete entradas simultáneas el pasado 7 de julio.

En los registros, los agentes desmantelaron tres plantaciones indoor, además del inmueble utilizado como "guardería" para almacenar la droga. En total intervinieron alrededor de 3.000 plantas de marihuana, 12.000 esquejes, 30 kilogramos de cogollos listos para su distribución, 11 gramos de cocaína, 87.800 euros en efectivo, dos armas de balines y dos vehículos, además de abundante material destinado al cultivo de la droga.

El operativo contó con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad Aérea y Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Los 14 detenidos han pasado ya a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Tres de ellos han ingresado en prisión provisional, mientras que uno de los arrestados tenía además una reclamación judicial de ingreso en prisión por estos mismos hechos.