Vendía cocaína desde un establecimiento de hostelería de Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una actuación que permitió desmantelar un supuesto punto de venta de cocaína ubicado en un establecimiento de hostelería de la localidad.

La intervención se enmarca dentro de las labores de prevención e investigación que los agentes venían desarrollando en una zona del municipio, donde de forma reiterada se habían realizado aprehensiones de sustancias estupefacientes a presuntos consumidores.

Los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones del local, observando cómo el propietario, al advertir la presencia policial, se dirigió apresuradamente hacia la parte posterior del establecimiento, tratando presuntamente de destruir varias dosis de droga en el sistema de desagüe de la cocina.

La rápida actuación de los guardias civiles permitió impedir la desaparición de la droga. Tras acceder al conducto de evacuación recuperaron inicialmente diversas dosis de cocaína envueltas para su venta.

Posteriormente, al desmontar parte del desagüe, localizaron un total de 29 dosis preparadas para su distribución, además de una cantidad de dinero en efectivo que se encontraba próxima al lugar donde se intentó ocultar la sustancia.

Durante la intervención, los agentes realizaron también un registro en la vivienda del hombre donde intervinieron aproximadamente 16 gramos de cocaína, una báscula de precisión, diversos útiles empleados para la preparación y dosificación de la sustancia, así como más de 15.000 euros en efectivo.

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Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.