Accidente con un atrapado en Onda

Bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars se han movilizado a un accidente de tráfico en Onda en el que hay un hombre atrapado.

El siniestro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, ha tenido lugar a las 8.51 horas en la CV-20, a la altura de la ermita del Salvador.

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