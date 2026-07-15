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Accidente con un atrapado en Onda

Los bomberos del Consorcio se movilizan para atender el siniestro

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos, en una imagen de archivo.

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos, en una imagen de archivo. / Bombers Dipcas

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Alberto Campos

Bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars se han movilizado a un accidente de tráfico en Onda en el que hay un hombre atrapado.

El siniestro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, ha tenido lugar a las 8.51 horas en la CV-20, a la altura de la ermita del Salvador.

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