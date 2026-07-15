Accidente con un atrapado en Onda
Los bomberos del Consorcio se movilizan para atender el siniestro
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Bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars se han movilizado a un accidente de tráfico en Onda en el que hay un hombre atrapado.
El siniestro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, ha tenido lugar a las 8.51 horas en la CV-20, a la altura de la ermita del Salvador.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
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