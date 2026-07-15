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Detenido por coaccionar a menores a través de redes sociales en Castellón

Utilizaba perfiles falsos haciéndose pasar por menor para contactar con chicas y coaccionarlas con la intención de conseguir material íntimo

Material intervenido al ahora detenido.

Material intervenido al ahora detenido. / Policía Nacional

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Redacción

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de varios delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Los hechos han sido investigados por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Castellón, en colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

La investigación tuvo su origen tras tener conocimiento de varios hechos ocurridos en diferentes puntos del territorio nacional, detectándose un mismo “modus operandi”. El investigado utilizaba perfiles en redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar con menores de edad, ocultando su verdadera identidad con el fin de ganarse su confianza y obtener imágenes y vídeos de carácter íntimo de las menores.

Posteriormente, empleaba dicho material para coaccionar a las menores, exigiendo el envío de nuevo contenido íntimo bajo la amenaza de difundir el material previamente obtenido. Las pesquisas llevadas a cabo permitieron identificar al presunto responsable, por lo que se estableció un operativo conjunto, desarrollado en distintas localidades de la provincia de Lleida, donde los investigadores localizaron y detuvieron al sospechoso en la localidad de Tremp.

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En el momento de la detención fueron intervenidos cuatro teléfonos móviles, una tableta electrónica y un reloj inteligente, dispositivos considerados de especial interés para la investigación. La investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, cuatro hechos delictivos cometidos sobre cuatro víctimas menores de edad en territorio nacional, sin descartarse el esclarecimiento de nuevos hechos tras el análisis de los dispositivos intervenidos. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tremp.

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