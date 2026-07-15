Herido un ciclista en un accidente en Xilxes
La víctima, de 61 años, fue trasladada a la Minifé de Sagunto con posible fractura de cadera
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Castellón
Una persona de 61 años resultó herida el martes en un accidente de tráfico en Xilxes. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la persona herida fue trasladada a la Minife de Sagunto con una posible fractura de cadera.
Según ha podido saber este diario, el siniestro se produjo en el carril del desvío que sube a la carretera de la Playa Xilxes a la Vall d'Uixó. Al parecer ningún otro vehículo se vio implicado, pues el varón se cayó solo en la N-340 en dirección Castellón a la altura de Xilxes.
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