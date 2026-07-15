Herido un ciclista en un accidente en Xilxes

Una persona de 61 años resultó herida el martes en un accidente de tráfico en Xilxes. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la persona herida fue trasladada a la Minife de Sagunto con una posible fractura de cadera.

Según ha podido saber este diario, el siniestro se produjo en el carril del desvío que sube a la carretera de la Playa Xilxes a la Vall d'Uixó. Al parecer ningún otro vehículo se vio implicado, pues el varón se cayó solo en la N-340 en dirección Castellón a la altura de Xilxes.