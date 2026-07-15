Sorprendido por uso fraudulento de una tarjeta para personas con movilidad reducida para evitar el pago de la zona azul en Castellón
La Policía Local de Orpesa pide concienciación a la ciudadanía
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Agentes de la Policía Local de Orpesa han intervenido este miércoles una tarjeta de personas con movilidad reducida (PMR) que resultó ser una fotocopia de la original, perteneciente a un familiar del conductor, y que estaba siendo utilizada para evitar el pago de la Zona Azul.
Desde la Policía Local advierten que el uso indebido de estas tarjetas perjudica a quienes realmente las necesitan y puede constituir un delito o una infracción administrativa, según las circunstancias.
Para evitar la picaresca, los agentes realizan controles diarios de los estacionamientos reservados para personas con diversidad funcional.
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