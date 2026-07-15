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Sorprendido por uso fraudulento de una tarjeta para personas con movilidad reducida para evitar el pago de la zona azul en Castellón

La Policía Local de Orpesa pide concienciación a la ciudadanía

La Policía Local de Orpesa realiza un control diario de los estacionamientos para personas con movilidad reducida para evitar la picaresca.

La Policía Local de Orpesa realiza un control diario de los estacionamientos para personas con movilidad reducida para evitar la picaresca.

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Agentes de la Policía Local de Orpesa han intervenido este miércoles una tarjeta de personas con movilidad reducida (PMR) que resultó ser una fotocopia de la original, perteneciente a un familiar del conductor, y que estaba siendo utilizada para evitar el pago de la Zona Azul.

Desde la Policía Local advierten que el uso indebido de estas tarjetas perjudica a quienes realmente las necesitan y puede constituir un delito o una infracción administrativa, según las circunstancias.

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Para evitar la picaresca, los agentes realizan controles diarios de los estacionamientos reservados para personas con diversidad funcional.

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