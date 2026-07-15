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Suspenden el juicio a 3 hombres por agredir a otro con un destornillador en Castellón

La Fiscalía solicitaba una pena de 9 años para cada uno de ellos

Los acusados, este martes, en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

Los acusados, este martes, en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 9 años de prisión para cada uno de los tres acusados de presuntamente clavar un destornillador por la espalda a una cuarta persona. Los tres acusados comparecieron este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón donde debían responder por unos hechos que tuvieron lugar el 18 de septiembre del 2024. Sin embargo, el tribunal decidió la suspensión del juicio hasta este miércoles, día en que podría alcanzarse una conformidad.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, mientras la víctima iba caminando con su pareja, uno de los acusados se aproximó por su espalda y, al grito de por la espalda también se puede, haciendo uso del objeto punzante que llevaba en las manos se lo clavó en la espalda y le golpeó con él en la cabeza. Al darse cuenta y girarse a ver quién era el agresor, la víctima puedo ver tanto a este como a las otras dos personas acusadas. La víctima intentó huir a la carrera mientras los procesados lo perseguían. En un momento dado, le pusieron la zancadilla haciendo que este cayera al suelo y, una vez allí, continuaron agrediéndole. Mientras, a la víctima se le cayó en el suelo el móvil, siendo este sustraído por los acusados, que se marcharon a pie mientras la víctima era auxiliada tanto por su pareja como por los viandantes.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura temporal, hemorragia intracraneal, heridas punzantes en brazo y línea dorsolumbar, hematoma fronto orbitario, escoriación que precisaron tratamiento médico quirúrgico. Las lesiones tardaron 90 días en recuperar. El valor del móvil sustraído ascendía a menos de 400 euros.

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Los acusados, en situación irregular en España, permanecen en prisión provisional desde el 23 de septiembre del 2024. En su escrito inicial, la Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de hurto. Además, por el hurto pide una condena de 3 meses con una cuota diaria de 15 euros.

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