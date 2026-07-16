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'Cazado' un joven con un patinete supuestamente robado en Xilxes

La Policía Local intercepta a un varón e inicia una investigación por un presunto hurto

Una persona con un patinete eléctrico.

Una persona con un patinete eléctrico. / Mediterráneo

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los objetos favoritos de los ladrones, que aprovechan la poca protección que utilizan con estos vehículos algunos dueños, confiados de que nada pasará. La Policía Local de Xilxes interceptó recienemente a un varón, según han confirmado este jueves, por presuntamente hurtar un patinete eléctrico.

Los agentes del cuerpo policial de Xilxes ya han trasladado las pesquisas a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias de este supuesto hurto y poder devolverlo a su legítimo propietario, si es que se demuestra que no es de la persona a la que investigan.

"Testimonio titubeante"

Una patrulla se encontraba realizando una vigilancia a altas horas de la madrugada en el límite entre Xilxes y otro término municipal. Los policías locales identificaron en primer lugar al joven que conducía un patinete. A continuación, le preguntaron por este vehículo de dos ruedas y "su testimonio titubeante", de acuerdo con lo explicado por la Policía Local, llevó a que se abriera la investigación. Consideraron, pues, que había dudas sobre la propiedad de este patinete.

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"El Código Penal establece en su artículo 234 los tipos básicos de hurto, siendo la cantidad de 400 euros la diferencial entre el tipo delictivo leve y menos grave. Además, la inutilización de sistemas de alarma o candados puede llevar al agravante que eleva la pena de prisión del hurto a su mitad superior", han recordado desde la Policía Local de Xilxes.

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