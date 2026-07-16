Detenido en Burriana tras robar en un comercio y agredir a las trabajadoras durante la huida

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio, cuando el sospechoso accedió a un comercio y sustrajo diversos efectos de su interior. Según ha informado la Guardia Civil, durante la huida empleó violencia e intimidación para evitar ser retenido y llegó a lanzar objetos contra las trabajadoras del establecimiento, consiguiendo abandonar el lugar tras consumar el robo.

A raíz de lo ocurrido, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor de los hechos. Para el esclarecimiento del caso resultó fundamental el análisis de varios enseres personales que el detenido dejó olvidados en el interior del comercio mientras cometía el robo.

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El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Vila-real.