Falsificar la tarjeta de personas con movilidad reducida para aparcar mejor o usar la de alguien muerto: Vila-real detecta hasta 23 casos

La pillería no tiene límites para algunos y a veces todo acaba en la comisión de un fraude. Y ante la dificultad para aparcar, por frustrante que resulte, no todo vale. La Policía Local de Vila-real ha realizado 23 actuaciones en los últimos cuatro meses por el presunto uso indebido de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, han informado este jueves fuentes oficiales.

Es la Unidad de Tráfico del cuerpo local de policía la que se encarga de este tipo de operativos para preservar los derechos de los vecinos que cuentan con beneficios para estacionar debido a sus problemas de movilidad. En estos últimos meses ha intensificado el control ante las irregularidades que están viendo alrededor de la localidad.

De fotocopias a tarjetas de fallecidos

Así, se han tramitado un total de 12 denuncias por utilizar fotocopias de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. "Es una práctica prohibida, recordamos que siempre debe utilizarse el documento original", han indicado desde la Policía Local.

Otras cuatro denuncias se han interpuesto por utilizar tarjetas que pertenecían a personas que ya han fallecido. Otras personas seguían usándolas a pesar de ello.

Un caso que se ha dado en dos ocasiones ha sido el de conductores quehan usado tarjetas de otras personas vivas para, según las autoridades, "beneficiarse indebidamente de las plazas de estacionamiento reservadas". Y, por último, se pusieron dos denuncias por usar tarjetas caducadas.

De entre todas estas actuaciones, tres de ellas revisten posible carácter penal. Por tanto, la Policía Local ha informado a la autoridad judicial pertinente por la supuesta comisión de delitos.

"Desde la Policía Local de Vila-real recordamos que las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida son personales e intransferibles, y su uso fraudulento perjudica a quienes realmente las necesitan. Seguiremos realizando controles para garantizar el respeto a la normativa y un uso responsable de estos espacios reservados", han indicado desde el cuerpo dependiente del Ayuntamiento de Vila-real.