Sofocado el segundo incendio forestal en Forcall en menos de un mes

Los bomberos han extinguido en la tarde de este jueves un pequeño incendio forestal en el término municipal de Forcall, en la comarca de Els Ports, según han indicado desde el servicio 112 Emergències de la Generalitat Valenciana.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades terrestres y una unidad helitransportada de GVA Forestals, así como dos autobombas, dos medios aéreos y una unidad de prevención de incendios. Los profesionales han contenido las llamas y han extinguido el incendio en pocos minutos.

Este fuego se ha producido en una jornada que estaba declarada como de riesgo extremo de incendios forestales en toda Castellón. En Els Ports, además, concurría el añadido de la posibilidad de tormentas secas, también avisado por 112 Emergències.

Forcall ya sufrió un incendio forestal a finales de junio cuando un camión de cerdos que se encontraba accidentado en un terraplén desde hacía varios días se incendió. Los propios vecinos de Els Ports ayudaron a los bomberos a apagar el fuego.