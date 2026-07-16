Reservan varios hoteles en Peñíscola con una tarjeta bancaria de otra persona y acaban detenidos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 20 y 25 años, como presuntas autoras de un delito de estafa por utilizar, presuntamente, los datos de una tarjeta bancaria ajena para realizar varias reservas en establecimientos hoteleros de Peñíscola.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un posible uso fraudulento de una tarjeta de crédito, tras registrarse varios cargos no autorizados relacionados con reservas efectuadas en distintos alojamientos turísticos de la localidad.

Las primeras gestiones permitieron localizar a los presuntos responsables, que se encontraban alojados en uno de los hoteles donde también se había utilizado la misma tarjeta para formalizar la reserva.

Durante la investigación, la Guardia Civil comprobó que existían otras reservas vinculadas al mismo método de pago. Entre ellas figuraba un alojamiento que los implicados abandonaron antes de la fecha prevista sin comunicar su salida, además de otra reserva realizada en un segundo establecimiento hotelero de Peñíscola.

Los agentes determinaron que la tarjeta había sido utilizada sin el conocimiento ni la autorización de su titular, quien seguía conservándola en su poder y ya la había bloqueado tras detectar los cargos irregulares.

El perjuicio económico ocasionado asciende a cerca de 1.500 euros, según ha informado la Guardia Civil.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de Vinaròs.