Captado por las cámaras: el momento en que el presunto autor provoca un incendio en Castellón
La Guardia Civil investiga a un hombre de 64 años por el incendio que alarmó a Soneja el pasado 13 de junio
Este incendio no guarda relación con el gran fuego forestal declarado el 5 de julio entre los términos municipales de Soneja y Azuébar
La Guardia Civil ha identificado e investiga al presunto autor del incendio declarado la noche del pasado 13 de junio en una parcela agrícola del término municipal de Soneja. El fuego, que afectó a una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, generó una importante alarma social por su proximidad al casco urbano y obligó a la movilización de los servicios de emergencia.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Segorbe, que han identificado como presunto responsable a un hombre de 64 años.
Según las pesquisas realizadas por los investigadores, el incendio fue provocado aprovechando la oscuridad de la noche y mediante el empleo de un producto incendiario para favorecer la propagación de las llamas.
Aunque el fuego afectó a una superficie reducida, la cercanía del incendio a las viviendas provocó preocupación entre los vecinos y motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar que las llamas pudieran extenderse.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial para continuar con la investigación de los hechos.
Sin relación con el incendio forestal declarado el 5 de julio
Este incendio no guarda relación con el gran fuego forestal declarado semanas después entre los términos municipales de Soneja y Azuébar, que arrasó una amplia superficie de monte.
Se trata de un incendio de menor alcance registrado el pasado 13 de junio en una parcela agrícola situada junto al casco urbano de Soneja.
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