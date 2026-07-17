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Captado por las cámaras: el momento en que el presunto autor provoca un incendio en Castellón

La Guardia Civil investiga a un hombre de 64 años por el incendio que alarmó a Soneja el pasado 13 de junio

Este incendio no guarda relación con el gran fuego forestal declarado el 5 de julio entre los términos municipales de Soneja y Azuébar

Vídeo | Identificado el presunto autor del incendio que provocó la alarma en Soneja

Vídeo | Identificado el presunto autor del incendio que provocó la alarma en Soneja

Guardia Civil

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Sergi Juan

La Guardia Civil ha identificado e investiga al presunto autor del incendio declarado la noche del pasado 13 de junio en una parcela agrícola del término municipal de Soneja. El fuego, que afectó a una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, generó una importante alarma social por su proximidad al casco urbano y obligó a la movilización de los servicios de emergencia.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Segorbe, que han identificado como presunto responsable a un hombre de 64 años.

Según las pesquisas realizadas por los investigadores, el incendio fue provocado aprovechando la oscuridad de la noche y mediante el empleo de un producto incendiario para favorecer la propagación de las llamas.

Aunque el fuego afectó a una superficie reducida, la cercanía del incendio a las viviendas provocó preocupación entre los vecinos y motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar que las llamas pudieran extenderse.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial para continuar con la investigación de los hechos.

Sin relación con el incendio forestal declarado el 5 de julio

Este incendio no guarda relación con el gran fuego forestal declarado semanas después entre los términos municipales de Soneja y Azuébar, que arrasó una amplia superficie de monte.

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Se trata de un incendio de menor alcance registrado el pasado 13 de junio en una parcela agrícola situada junto al casco urbano de Soneja.

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