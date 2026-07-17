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Un incendio de vegetación afecta al término de Torreblanca

Los bomberos trabajan en la extinción de las llamas

Un vehículo de los bomberos de la Diputación de Castellón.

Un vehículo de los bomberos de la Diputación de Castellón.

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón trabajan este viernes para tratar de controlar un incendio de vegetación producido en el término municipal de Torreblanca, según han indicado desde dicho cuerpo en sus redes sociales.

En concreto, dos dotaciones del Parque Plana Alta se han desplazado hasta el lugar donde se ha desatado el incendio y su labor principal es contenerlo en el espacio que ocupa, que no parece ser una amplia extensión de terreno.

Este fuego se produce en una jornada de riesgo alto de incendios en la costa de la provincia de Castellón, de acuerdo con la alerta decretada por Emergències 112, dependiente de la Generalitat. Por su parte, otro territorio, el interior sur, se encuentra en riesgo extremo y con posibilidad de tormentas secas.

Este mismo viernes se ha conocido la investigación por parte de la Guardia Civil a tres hombres por provocar incendios forestales en Castellón.

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