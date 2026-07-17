Operativo matutino de la Policía Nacional en plena calle Mayor de Castelló

La Policía Nacional desarrolla este viernes por la mañana un operativo en el centro de Castelló, en un edificio de la calle Mayor. Según ha podido constatar Mediterráneo, varios agentes se han desplazado al lugar con un furgón policial, alterando la normalidad de la mañana en una de las vías más concurridas de la capital de la Plana.

La finca donde se encuentra trabajando la Policía Nacional está justo al lado de un conocido supermercado, ubicado en un histórico emplazamiento comercial de Castelló desde hace décadas, junto a la plaza Cardona Vives.

Fuentes policiales han informado a este diario que se trata de un "operativo común" tras haber recibido una llamada alertando de una situación, sin que por el momento haya trascendido más sobre los motivos de la actuación de los agentes y si hay alguna persona afectada o detenida.

Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la ampliará cuando disponga de más información.