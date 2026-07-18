Un incendio de vegetación moviliza medios aéreos y terrestres en Vilafamés

Un incendio de vegetación declarado este sábado en el término municipal de Vilafamés ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de extinción con medios aéreos y terrestres.

El fuego se ha iniciado en una zona de cultivo abandonado y ha movilizado a un helicóptero de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales —una de ellas helitransportada—, dos autobombas, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y un coordinador forestal.

Menos de una hectárea afectada

La rápida intervención de los equipos de emergencia ha permitido frenar el avance de las llamas. El incendio ha afectado finalmente a menos de una hectárea de terreno.

Los servicios de emergencia han confirmado posteriormente que el fuego ha quedado controlado, por lo que el helicóptero movilizado ha podido retirarse de la zona.

Los efectivos terrestres han continuado trabajando sobre el terreno para enfriar los puntos calientes, asegurar el perímetro y evitar posibles reproducciones.

Una jornada marcada por el calor

El incendio se ha producido en un contexto de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.

Emergències 112CV había establecido para este 18 de julio el nivel alto de preemergencia en Castellón, mientras que el nivel extremo se concentraba en el interior de Valencia y en el norte de Alicante.

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Además, se había advertido de la posibilidad de tormentas secas en el interior de Castellón, un fenómeno que puede generar rayos sin precipitaciones suficientes y aumentar el peligro de nuevos focos.