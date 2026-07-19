Dos ciclistas rescatados tras sufrir caídas en zonas forestales de Chóvar y Jérica
Ambos afectados ya han sido atendidos por medios sanitarios
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, del parque del Alto Palancia, se han movilizado en la mañana de este domingo para intervenir en dos rescates de ciclistas que habían sufrido caídas en zonas forestales de los municipios de Chóvar y Jérica.
Según ha informado el Consorcio a través de sus redes sociales, ambos afectados ya han sido atendidos por medios sanitarios.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los ciclistas ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los accidentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Villarreal mueve ficha en el mercado: una salida confirmada, Diego Conde rumbo al Betis y Arnau Tenas con numerosos pretendientes
- Tres jóvenes y dos niñas aspiran a ser las reinas de las fiestas de Castelló 2027
- El impacto acústico del FIB reactiva las quejas vecinales alrededor del recinto de festivales de Benicàssim
- Senderismo y piscinas naturales: descubre las rutas más refrescantes de Castellón
- El aeropuerto de Castellón alcanza su 'máxima actividad' con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca
- Inda Bonet, el músico de Vila-real que tocará en directo el himno de España en la final del Mundial contra Argentina: 'Más que nervios siento ilusión
- Directo Castellón-Sabadell: Camara ha tenido el tercer tanto albinegro
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda