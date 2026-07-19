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Dos ciclistas rescatados tras sufrir caídas en zonas forestales de Chóvar y Jérica

Ambos afectados ya han sido atendidos por medios sanitarios

Imagen de archivo de un rescate en Castellón

Imagen de archivo de un rescate en Castellón / Mediterráneo

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Víctor Meseguer

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, del parque del Alto Palancia, se han movilizado en la mañana de este domingo para intervenir en dos rescates de ciclistas que habían sufrido caídas en zonas forestales de los municipios de Chóvar y Jérica.

Según ha informado el Consorcio a través de sus redes sociales, ambos afectados ya han sido atendidos por medios sanitarios.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los ciclistas ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los accidentes.

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