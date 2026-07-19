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Un vehículo vuelca en un accidente de tráfico en Morella

El siniestro se ha producido en la N-232 durante la tarde del sábado y los dos ocupantes han podido salir del vehículo por su propio pie

Imagen de los bomberos trabajando en el vehículo volcado.

Imagen de los bomberos trabajando en el vehículo volcado. / Bombers Dipcas.

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Alejandro Prats

Un vehículo ha volcado en la tarde de este sábado en la N-232, a la altura del término municipal de Morella, a unos tres kilómetros de la localidad. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados ante la posibilidad de que las dos personas que viajaban en el turismo hubieran quedado atrapadas y necesitaran ser rescatadas.

No obstante, a su llegada, los bomberos comprobaron que ambos ocupantes ya habían logrado salir del vehículo por sus propios medios, por lo que su intervención se ha limitado a colaborar en la retirada del turismo siniestrado.

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Hasta el lugar del accidente también se desplazaron una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra del SAMU para prestar asistencia sanitaria a los heridos. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, así como el estado de las dos personas accidentadas.

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