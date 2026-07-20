Bomberos y policías de Castelló salvan a un hombre que amenazaba con suicidarse

Agentes de la Policía Local de Castelló y bomberos municipales han actuado esta tarde de forma conjunta ante la amenaza de un hombre que afirmaba que se iba a lanzar al vacío.

El aviso llegó a las 18.35 horas y en él se indicaba que el varón estaba en un puente situado en la plaza Botánica Carmen Albert, en el barrio de la UJI.

Mapa de la localización de la plaza Botánica Carmen Albert.

Los agentes lograron sujetarle para que no cayera hasta la llegada de los bomberos municipales y la asistencia sanitaria. Cuando llegaron los bomberos, aseguraron la zona y trabajaron para garantizar la seguridad del hombre y del resto de intervinientes en el dispositivo. Gracias a la coordinación entre los servicios de emergencia, la intervención se desarrolló con éxito.

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Hasta la zona también acudió un Soporte Vital Básico (SVB), movilizado por el CICU.