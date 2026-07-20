Final trágico en Peñíscola tras la celebración de la final del mundial
Un joven de 36 años ha fallecido en el puerto del municipio tras las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de Fútbol
Las celebraciones del mundial de fútbol, que ganó España tras vencer a Argentina por 1-0 en un gol marcado por Ferran en el minuto 106, tuvieron un trágico desenlace en Castellón. Durante la madrugada del lunes, tras la celebración de la victoria de España, un joven de 36 años y vecino de Peñíscola perdió la vida en el puerto del municipio.
Fue rescatado del agua por los servicios de emergencia pero no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. Por el momento, no se conocen las causas de la muerte. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde se practicará la autopsia del cuerpo para poder determinarlas.
Presunta agresión en Orpesa
Asimismo, en Orpesa se produjo un altercado en un edificio situado en el entorno de Magic World, al parecer una persona sufrió una agresión física que fue denunciada y que la Guardia Civil está investigando. Las pesquisas siguen abiertas y de momento no se ha producido ninguna detención.
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