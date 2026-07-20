Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte Peñíscola celebración MundialCortes de luzGalería celebración del MundialNueva ola de calorFallece en plenos festejosFIB
instagramlinkedin

Un incendio forestal causado por cuatro rayos preocupa a los bomberos en Catí

Múltiples medios de la Diputación y la Generalitat se movilizan a la zona

Un helicóptero trabaja en el incendio de Catí.

Un helicóptero trabaja en el incendio de Catí. / Consorcio Provincial de Bomberos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Ramón Ochoa

Javier Ortí

Castellón / Morella

Un incendio forestal se desarrolla en la tarde de este lunes en el término municipal de Catí (Alt Maestrat), según han informado a Mediterráneo desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

El origen de las llamas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está en una tormenta que ha ido acompañada de la caída de cuatro rayos que han impactado en tierra. Además, ha habido diez rayos intranube. Todas esas eventualidades han ocurrido entre las 15.47 y las 15.49 en un radio alrededor de 10 kilómetros de Catí. La tormenta ha dejado escasa precipitación.

El incendio ha empezado siendo de vegetación pero rápidamente ha sido recalificado como forestal. Esta jornada era de riesgo extremo de incendios, con el agravante de la caída de la posibilidad de tormentas secas, según lo había calificado Emergències 112, dependiente de la Generalitat.

El humo del incendio de este lunes.

El humo del incendio de este lunes. / Javier Ortí

El incendio está localizado en Catí pero es visible desde Morella, en la vecina comarca de Els Ports. También llega el olor a quemado que produce el incendio. La columna de humo ha causado cierta preocupación entre los vecinos y los efectivos luchan a esta hora por evitar que la situación se agrave. Posibles lluvias podrían ayudar a las labores de extinción, pero por el momento la intensidad de las llamas es fuerte.

Los medios desplazados

Emergències 112 ha concretado que se ha ampliado el dispositivo después de la reclasificación del incendio.

Noticias relacionadas y más

Hay nueve unidades terrestres y tres helitransportadas de Forestals de la Generalitat, con seis medios aéreos autonómicos; y por parte de los Bomberos de la Diputación se encuentran a pleno rendimiento cuatro medios aéreos, cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando. También por parte de la Diputación hay dos coordinadores forestales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  3. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  4. Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
  5. Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
  6. Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
  7. El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
  8. Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto

Un incendio forestal causado por cuatro rayos preocupa a los bomberos en Catí

Un incendio forestal causado por cuatro rayos preocupa a los bomberos en Catí

Entrevista a Oriane Bertone ganadora de boulder femenino en el festival de Graviteo

L'Ajuntament de la Vall convoca noves places d'agent de la Policia Local en propietat

L'Ajuntament de la Vall convoca noves places d'agent de la Policia Local en propietat

Bruselas acusa a una decena cementeras y patronales del sector en Francia, Alemania y España de conspirar para subir los precios

Bruselas acusa a una decena cementeras y patronales del sector en Francia, Alemania y España de conspirar para subir los precios

Diego Conde se marcha cedido al Real Betis con una suculenta opción de compra

Diego Conde se marcha cedido al Real Betis con una suculenta opción de compra

La selección celebra el Mundial en Madrid, en imágenes

La selección celebra el Mundial en Madrid, en imágenes

Muere un hombre de 61 años tras desplomarse frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló

Muere un hombre de 61 años tras desplomarse frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló

Alcossebre comptarà amb més material urbà per a promoure l'esport a l'aire lliure

Alcossebre comptarà amb més material urbà per a promoure l'esport a l'aire lliure
Tracking Pixel Contents