Un incendio forestal causado por cuatro rayos preocupa a los bomberos en Catí
Múltiples medios de la Diputación y la Generalitat se movilizan a la zona
Un incendio forestal se desarrolla en la tarde de este lunes en el término municipal de Catí (Alt Maestrat), según han informado a Mediterráneo desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
El origen de las llamas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está en una tormenta que ha ido acompañada de la caída de cuatro rayos que han impactado en tierra. Además, ha habido diez rayos intranube. Todas esas eventualidades han ocurrido entre las 15.47 y las 15.49 en un radio alrededor de 10 kilómetros de Catí. La tormenta ha dejado escasa precipitación.
El incendio ha empezado siendo de vegetación pero rápidamente ha sido recalificado como forestal. Esta jornada era de riesgo extremo de incendios, con el agravante de la caída de la posibilidad de tormentas secas, según lo había calificado Emergències 112, dependiente de la Generalitat.
El incendio está localizado en Catí pero es visible desde Morella, en la vecina comarca de Els Ports. También llega el olor a quemado que produce el incendio. La columna de humo ha causado cierta preocupación entre los vecinos y los efectivos luchan a esta hora por evitar que la situación se agrave. Posibles lluvias podrían ayudar a las labores de extinción, pero por el momento la intensidad de las llamas es fuerte.
Los medios desplazados
Emergències 112 ha concretado que se ha ampliado el dispositivo después de la reclasificación del incendio.
Hay nueve unidades terrestres y tres helitransportadas de Forestals de la Generalitat, con seis medios aéreos autonómicos; y por parte de los Bomberos de la Diputación se encuentran a pleno rendimiento cuatro medios aéreos, cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando. También por parte de la Diputación hay dos coordinadores forestales.
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