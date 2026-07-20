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Movilizados varios efectivos por un incendio de vegetación en Xert

El fuego se ha declarado en la zona de Les Moles y ha obligado a desplegar medios terrestres

Imagen de archivo del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Imagen de archivo del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. / Mediterráneo

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Fede Navarro

Fede Navarro

Los servicios de emergencia han movilizado efectivos durante la noche por un incendio de vegetación en la zona de Les Moles, en el término municipal de Xert. En el operativo participan una dotación de Bomberos de la Diputación de Castellón, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y un coordinador forestal.

Por el momento, no se ha informado sobre la evolución del incendio ni sobre la superficie afectada.

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Las altas temperaturas y la sequedad acumulada en la vegetación elevan durante estas jornadas el riesgo de propagación de cualquier incendio. Por ello, se recomienda extremar las precauciones en las zonas forestales, evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego y avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante la presencia de humo o llamas.

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