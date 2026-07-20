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Muere un hombre de 61 años tras desplomarse frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló

La Guardia Civil custodió el cuerpo a la espera de la autoridad judicial y los servicios funerarios tras el suceso

Fachada de la Ciudad de la Justicia de Castellón.

Fachada de la Ciudad de la Justicia de Castellón. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castelló de la Plana

Un hombre de 61 años falleció este lunes tras desplomarse en la vía pública frente a la Ciutat de la Justícia de Castelló, en un suceso que, según las primeras informaciones, apunta a una muerte por causas naturales.

El hombre cayó al suelo de forma repentina y varias personas que se encontraban en la zona alertaron. Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar su vida y se confirmó el fallecimiento, según ha podido saber Mediterráneo.

Tras el deceso, agentes de la Guardia Civil permanecieron custodiando el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y de los servicios funerarios, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de casos.

Por el momento no se ha confirmado si el fallecido era un viandante que transitaba por la zona o si había acudido a la Ciutat de la Justícia para realizar algún trámite o participar en algún procedimiento judicial.

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Las primeras hipótesis apuntan a una muerte por causas naturales, a falta de las diligencias correspondientes.

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