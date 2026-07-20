La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína

Agentes de la Policía Local de Burriana han detenido a una mujer, vecina del municipio, por un presunto delito contra la salud pública, tras confiscarle una bolsa que contenía 20 gramos de cocaína.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado domingo, en el transcurso de uno de los controles habituales de alcohol y drogas programados para garantizar la seguridad en las zonas de ocio de Burriana. En el momento de realizar las comprobaciones pertinentes al conductor del vehículo, los agentes detectaron movimientos sospechosos por parte de una de las ocupantes, así como un fuerte olor a marihuana procedente del interior del habitáculo.

Tras proceder a una revisión superficial de sus pertenencias, los efectivos policiales localizaron una bolsa de plástico con una sustancia pulverulenta y brillante que resultó ser cocaína. Por su parte, el conductor del vehículo arrojó un resultado negativo en la tasa de alcohol, pero dio un doble positivo en el test de detección de drogas por consumo de cocaína y cannabinoides. Por este motivo, fue denunciado por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Vial y el vehículo quedó debidamente inmovilizado.

La mujer detenida, tras la instrucción de las diligencias oportunas, la lectura de los derechos que le asisten y el preceptivo reconocimiento médico, fue trasladada al Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana. Allí se continuará con la investigación antes de su posterior puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Esta intervención policial forma parte del dispositivo especial de controles preventivos que el Ayuntamiento de Burriana mantiene activo con el objetivo de reforzar la seguridad en el entorno marítimo y asegurar un ocio nocturno seguro y adecuado para los jóvenes durante la temporada de verano.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, hadestacado "la importancia de estos controles preventivos en los accesos a las zonas de ocio y su efectividad para retirar de la vía pública sustancias nocivas y conductas de riesgo al volante". Asimismo, el edil ha subrayado que " seguiremos con estos operativos especiales durante todo el verano para garantizar que el entorno marítimo sea un espacio seguro, tranquilo y de disfrute responsable para todos nuestros jóvenes y vecinos".