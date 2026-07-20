La rápida actuación de la Policía Local de Nules evita la muerte de un hombre de 53 años

La rápida intervención de dos agentes de la Policía Local de Nules permitió salvar la vida de un hombre de 53 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un domicilio del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Nules, el servicio de emergencias 112 alertó a la Policía Local de que un varón presentaba graves dificultades para respirar. Tras comprobar que la dirección facilitada inicialmente era errónea, los agentes lograron obtener la ubicación correcta y se desplazaron de inmediato al lugar.

A su llegada, encontraron al hombre en estado crítico, sin responder a estímulos y con signos evidentes de pérdida de conciencia. Ante la gravedad de la situación, iniciaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), al tiempo que solicitaban la colaboración de los servicios sanitarios y preparaban el desfibrilador semiautomático (DESA) del vehículo policial.

Siguiendo el protocolo de actuación, los agentes aplicaron el desfibrilador, que realizó una descarga. Instantes después, el afectado comenzó a recuperar la consciencia y a reaccionar, lo que permitió estabilizar su situación hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Posteriormente acudieron al domicilio una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), un Punto de Atención Continuada (PAC) y una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos profesionales continuaron con la asistencia sanitaria tras recibir la información sobre las actuaciones realizadas por los policías.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Nules destacan que la actuación coordinada entre la Policía Local y los servicios de emergencias fue determinante para mantener con vida al hombre, además de poner de manifiesto la importancia de la formación de los agentes en técnicas de reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores semiautomáticos.