Buscan a un hombre que se ha metido en el mar en Orpesa y no ha salido
Bomberos y una embarcación de rescate forman parte del dispositivo
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El Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado para llevar a cabo la búsqueda de un hombre que se ha metido en el mar frente a la costa de Orpesa y no ha salido.
El dispositivo está formado por una embarcación de rescate, una dotación de bomberos y una unidad de mando.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
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