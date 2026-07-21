Buscan a un hombre que se ha metido en el mar en Orpesa y no ha salido

El Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado para llevar a cabo la búsqueda de un hombre que se ha metido en el mar frente a la costa de Orpesa y no ha salido.

El dispositivo está formado por una embarcación de rescate, una dotación de bomberos y una unidad de mando.

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