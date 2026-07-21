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Detienen a un conductor que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida en Castellón

El hombre, de nacionalidad bielorrusa, circulaba por la A-23 en zigzag e invadiendo los dos carriles y arcenes estipulados

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil durante un operativo

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil durante un operativo / GC

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Diego Sánchez

Castellón

Efectivos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Castellón han detenido a un conductor de nacionalidad bielorrusa como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del pasado día 13 de julio, cuando se detectó un vehículo articulado circulando por la Ctra. A-23, Autovía Mudéjar, a la altura del km. 25, en zigzag, invadiendo los dos carriles y arcenes estipulados para el sentido Teruel.

Tras circular detrás de este vehículo varios kilómetros, se consiguió su detención y estacionamiento fuera de la vía.

Ante la evidente sintomatología de haber ingerido bebidas alcohólicas, se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado ocho veces superior a la tasa permitida para conductores profesionales (0’15 mg/l aire espirado).

El conductor, de nacionalidad bielorrusa y de 46 años de edad, quedó detenido y puesto a disposición judicial, al no acreditar domicilio en nuestro país.

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Consecuencias penales

La comisión de un “delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”, recogido en el artículo 379.2 del código penal, puede llevar aparejada la pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses/trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir por tiempo superior a un año hasta cuatro años.

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