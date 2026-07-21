Dolor en Benicarló y Vila-real por la muerte de un portero de balonmano de 17 años

Luto en el deporte de Castellón. David Alexander V.F., portero de balonmano de 17 años formado en el Club Handbol Benicarló y que en la última temporada jugó con el Club Handbol Vila-real, falleció este lunes de manera repentina.

Los mensajes de condolencia por la muerte del joven, que jugaba en categoría juvenil, se han sucedido. Desde su club de origen manifiestan la "profunda tristeza" que ha causado este suceso y que "siempre será parte de la historia de nuestro club y del recuerdo de todos los compañeros de equipo, entrenadores y personas que compartieron con él tantos momentos tanto dentro como fuera de la cancha".

El Club Handbol Vila-real recuerda que el portero, pese a que solo jugó esta temporada, "en muy poco tiempo se convirtió en alguien muy especial para todos". "Su sonrisa, su alegría contagiosa y su honestidad hicieron que se ganara el cariño de compañeros, entrenadores y de toda la familia del Club Handbol Vila-real", afirman.

"Siempre recordaremos sus ocurrencias, sus bromas constantes y esa forma tan suya de sacarnos una sonrisa incluso en los días más difíciles", concluyen.

"El primero en sacar una sonrisa"

El menor también jugó en el BM Puri, de balonmano playa, y desde el club valenciano también han querido recordarle:

"Aunque llegó al club esta temporada, no necesitó mucho tiempo para convertirse en una pieza imprescindible de la familia Buri. David tenía esa capacidad tan especial de hacer equipo. Era el primero en sacar una sonrisa, en soltar una broma cuando más hacía falta y en conseguir que todo el mundo se sintiera parte del grupo. De esas personas que unen, que hacen vestuario y que se ganan el cariño de todos casi sin darse cuenta".

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La Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana también ha publicado un mensaje de condolencia, así como el club Balonmano Castellón. "Descansa en paz, David. Nunca se olvida a quien deja una huella en este deporte y en quienes tuvieron la suerte de conocerle", recuerdan desde la entidad de la capital de la Plana.