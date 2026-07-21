Investigan la causa de la muerte de un menor de edad hallado sin vida en Benicarló
La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver en una vivienda de Benicarló, donde no se pudo reanimar al menor
El cuerpo de un menor de 17 años fue hallado sin vida en una casa de Benicarló el lunes, según han confirmado este martes fuentes de la Guardia Civil a Mediterráneo, en un suceso que ha sumido en la tristeza a la localidad.
El cadáver ha sido trasladado el Instituto de Medicina Legal (IML) de Castellón para realizar la autopsia y a su pertinente informe toxicológico que deberá dictaminar las causas de esta muerte en circunstancias que no son comunes, por la juventud del fallecido y su aparente buen estado de salud. Los investigadores descartan la hipótesis del suicidio.
El Instituto Armado intervino en la actuación cuando se encontró el cuerpo en la tarde del lunes y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.
Tras el levantamiento del cadáver, los restos fueron llevados a la capital de la Plana para hacerle los exámenes necesarios para determinar por qué se produjo esta trágica muerte.
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