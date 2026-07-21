Novedades sobre el tiroteo en Castellón: quién dio la voz de alarma, dónde fueron los impactos, movimientos previos en la finca...

Avanza la investigación de la Policía Nacional sobre el tiroteo ocurrido esta mañana de martes en la calle Maestro Bretón de Castelló. Fuentes de toda solvencia consultadas por Mediterráneo han explicado a Mediterráneo que un testigo ha sido quien ha dado la voz de alarma al 112 y que varias personas que han visto u oído los hechos han sido interrogadas por las autoridades desde primera hora, ya que el suceso ha ocurrido sobre las 6.30 horas.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Comisaría Provincial de Castellón se está encargando de la investigación que trata de ubicar a dos hombres que acudieron frente a la vivienda de la víctima para que uno de ellos, presuntamente, le propinara dos disparos con un arma de fuego.

Orificio de entrada y salida

Las mismas fuentes indican que los dos impactos de bala que ha recibido la víctima tienen orificio de entrada y de salida. Uno de los impactos le ha perforado el antebrazo izquierdo, un tipo de herida que muchas veces es defensiva en un intento de taparse del agresor, y el otro le ha acertado en una pierna, más concretamente en el muslo.

Tiroteo en la calle Maestro Bretón de Castelló / Gabriel Utiel

Hay marcas de sangre en el suelo, pero también se ha reportado que, en el momento de los disparos, el hombre que los sufrió estaba dentro de su coche.

Hombres encapuchados días antes

Según la información facilitada por otra fuente autorizada, la víctima había salido de su domicilio y, al parecer, dos personas que le esperaban en el exterior se han acercado hasta él. Fuentes vecinales han declarado a este diario que durante los últimos días habían visto a varios hombres encapuchados apostados en la finca donde han ocurrido los hechos este lunes. Aunque se desconoce si esas personas y las que han efectuado los disparos son las mismas, este trasiego había generado cierta preocupación vecinal. La víctima, un varón de 53 años, no ocasionaba problemas entre los vecinos.

Tras los disparos, tanto el supuesto autor como su acompañante han abandonado el lugar. Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un operativo para tratar de localizar a ambas personas.

Noemí González

Hasta la zona se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local de Castelló. Los agentes han procedido a cortar el tráfico de la calle mientras efectivos de la Policía Nacional investigan las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

El operativo sanitario ha constado de una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al hombre que presentaba herida por arma de fuego. El herido ha sido trasladado al Hospital General de Castelló para recibir atención sanitaria y ya ha recibido el alta hospitalaria.