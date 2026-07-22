Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en la Vall d'Uixó
Un incendio de vegetación se ha originado en campos de cultivo abandonados en la Vall d'Uixó, movilizando a dotaciones de bomberos provinciales y forestales
Los Bomberos de la Diputación de Castellón y los Bombers Forestals de la Generalitat tratan de apagar este miércoles un incendio de vegetación que se ha originado en la Vall d'Uixó, según ha indicado en sus redes sociales el Consorcio Provincial de Castellón.
Se ha movilizado una dotación del parque Plana Baixa de la Diputación y otra más de Forestals. El fuego ha comenzado en unos campos de cultivo abandonados, sin que por el momento se conozca el motivo.
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