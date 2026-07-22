El hombre tiroteado en Castellón había denunciado amenazas con pistolas los días antes del ataque

El hombre herido de bala el martes en Castellón presuntamente por dos encapuchados veía venir que algo le podía pasar: denunció ante la Policía Nacional que había recibido amenazas con un arma de fuego en los días previos al ataque.

Según ha podido saber Mediterráneo este miércoles de fuentes de toda solvencia, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía habían hecho vigilancias sobre su casa esa misma noche, hasta las 4.00 horas de la madrugada. Sin embargo, los efectivos policiales se marcharon del lugar y un par de horas después, a las 6.30 horas, se produjo el tiroteo.

Galería de imágenes: Tiroteo en la calle Maestro Bretón de Castelló /

Esta denuncia por amenazas que había realizado la víctima, y a la cual había dado credibilidad la Policía Nacional hasta el punto de poner vigilancias para tratar de protegerle, concuerda con lo que este diario publicó ayer con fuentes vecinales. Residentes de las fincas aledañas de la calle Maestro Bretón indicaron que durante los últimos días habían visto a varios hombres apostados en la finca donde ocurrieron los hechos.

Aunque se desconoce si esas personas y las que efectuaron los disparos son las mismas, este trasiego había generado cierta preocupación vecinal. La víctima, un varón de 53 años, no ocasionaba problemas entre los vecinos.

Operativo de búsqueda

Tras los disparos, tanto el supuesto autor de los disparos como su acompañante abadonaron el lugar. Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo para tratar de localizar a ambas personas. Por el momento, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Comisaría Provincial de Castellón sigue buscando este miércoles a los sospechosos y no ha efectuado ninguna detención.

Ubicación en Google Maps de C. Maestro Bretón, 12005 Castellón de la Plana, Castellón.

La víctima recibió heridas que le perforaron el antebrazo izquierdo, un tipo de herida que muchas veces es defensiva en un intento de taparse del agresor, y le atravesaron una pierna, más concretamente en el muslo. Médicos del Hospital General de Castelló le atendieron con éxito y recibió el alta pocas horas después.