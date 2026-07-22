La Policía Local de Orpesa fuerza la ventana de la casa de una persona jubilada para salvarla
Familiares alertaron a los agentes orpesinos tras no tener noticias de la víctima, lo que activó un operativo de rescate conjunto
Una patrulla de la Policía Local de Orpesa rescató el martes a una persona de 81 años, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad este miércoles. Los agentes orpesinos tuvieron que forzar una de las ventanas de la casa donde ocurrieron los hechos porque nadie abría.
Al parecer, la Policía Local había recibido el aviso por parte de familiares preocupados porque carecían de noticias sobre esta persona. Por ello, los efectivos acudieron rápidamente y solicitaron la colaboración de los Bomberos de la Diputación de Castellón. Accedieron conjuntamente a la casa de una manera poco convencional, al no responder nadie a la puerta.
En el suelo
Por instantes se temió lo peor, pero finalmente se encontró a la persona en el suelo, aunque consciente. Todo apunta a una caída en el hogar por parte de esta persona mayor de la que no ha trascendido el sexo.
Los agentes avisaron a los sanitarios, que acudieron con un ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para valorar y trasladar al hospital a la persona herida para que recibiera mayor atención médica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tirotean a un hombre cuando salía de su casa en Castelló
- Novedades sobre el tiroteo en Castellón: quién dio la voz de alarma, dónde fueron los impactos, movimientos previos en la finca...
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- Investigan la causa de la muerte de un menor de edad hallado sin vida en Benicarló