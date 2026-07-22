La Policía Local de Orpesa fuerza la ventana de la casa de una persona jubilada para salvarla

Una patrulla de la Policía Local de Orpesa rescató el martes a una persona de 81 años, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad este miércoles. Los agentes orpesinos tuvieron que forzar una de las ventanas de la casa donde ocurrieron los hechos porque nadie abría.

Al parecer, la Policía Local había recibido el aviso por parte de familiares preocupados porque carecían de noticias sobre esta persona. Por ello, los efectivos acudieron rápidamente y solicitaron la colaboración de los Bomberos de la Diputación de Castellón. Accedieron conjuntamente a la casa de una manera poco convencional, al no responder nadie a la puerta.

En el suelo

Por instantes se temió lo peor, pero finalmente se encontró a la persona en el suelo, aunque consciente. Todo apunta a una caída en el hogar por parte de esta persona mayor de la que no ha trascendido el sexo.

Los agentes avisaron a los sanitarios, que acudieron con un ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para valorar y trasladar al hospital a la persona herida para que recibiera mayor atención médica.