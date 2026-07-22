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El término de Olocau del Rey se ve afectado por un incendio, el segundo del día en Castellón

Dos unidades de Bombers Forestals y una dotación del Consorcio Provincial trabajan para contener las llamas, apoyados por autobombas y un medio aéreo

Bomberos de la Diputación en un incendio, en una imagen de archivo.

Bomberos de la Diputación en un incendio, en una imagen de archivo. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un incendio de vegetación afecta este miércoles por la tarde a suelo del término municipal de Olocau del Rey, en la comarca de Els Ports, según han indicado desde Emergències 112, servicio dependiente de la Generalitat Valenciana. Se trata del segundo fuego de las mismas características que se produce en la jornada en Castellón, después del que se ha producido en la Vall d'Uixó, en el otro extremo de la provincia.

Han acudido rápidamente hasta el lugar dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat y otra dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Además, también por parte de la Diputación se han incorporado dos autobombas y un medio aéreo para tratar de contener las llamas.

Completan el operativo un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios. El incendio se encuentra entre los límites de Olocau del Rey y la Mata de Morella.

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