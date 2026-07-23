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La autopsia del menor de 17 años fallecido en Benicarló indica que no hubo violencia

Las fuentes consultadas descartan también el suicidio

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La autopsia del adolescente de 17 años que perdió la vida en Benicarló el pasado lunes, un joven deportista que jugaba al balonmano en el CH Vila-real y cuya muerte fue llorada por benicarlandos y por vila-realenses, revela que no hubo acción de terceras personas ni tampoco violencia en su fallecimiento.

Así lo indicaron este jueves a Mediterráneo fuentes oficiales, después de que la Guardia Civil abriera una investigación y se enviaran los restos mortales al Instituto Médico Legal (IML) de Castellón para que se hicieran los pertinentes exámenes.

Exámenes toxicológicos

Se está todavía a la espera de los exámenes toxicológicos, puesto que la aparición de determinadas sustancias podría arrojar luz. La causa concreta del fallecimiento permanece pues pendiente de esos análisis y de otras pruebas, toda vez que las fuentes consultadas no consideran que no fue un suicidio.

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El menor era muy querido en sus clubes de formación y «en muy poco tiempo se convirtió en alguien muy especial». «Su sonrisa, su alegría contagiosa y su honestidad hicieron que se ganara el cariño de compañeros, entrenadores y de toda la familia del CH Vila-real», dijeron en este equipo.

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