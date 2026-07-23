Detienen a una mujer por robar pavos, gallinas, conejos y un oca en una ganadería de Castellón

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una explotación ganadera de Benlloc, donde fueron sustraídos diversos animales y herramientas con un valor aproximado de 1.700 euros.

Los hechos se produjeron el pasado mes de abril, autor desconocido accedió al interior de la finca tras forzar el candado de la puerta de acceso.

Del interior sustrajo pavos, gallinas, gallos, conejos, una oca, además de distintas herramientas agrícolas empleadas en la explotación.

Tras la denuncia presentada por el propietario, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón inició una investigación que permitió reconstruir lo sucedido e identificar el vehículo presuntamente utilizado durante la comisión del robo. Las gestiones practicadas por los agentes condujeron hasta su titular, una vecina de 42 años, que fue localizada y detenida como presunta responsable de los hechos.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial.