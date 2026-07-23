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Se incendia un descampado cerca de un taller de mecanizado de caucho en Castelló

Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló sofocan las llamas

Los Bomberos del Ayuntamiento trabajan en el incendio de este miércoles.

Los Bomberos del Ayuntamiento trabajan en el incendio de este miércoles. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

Un incendio en la Ciutat del Transport ha obligado a actuar a los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló este jueves por la tarde, cuando las llamas se han empezado a propagar por un descampado.

Según ha podido saber Mediterráneo, los efectivos han logrado sofocar el pequeño fuego tras su rápido esfuerzo. Se desconoce el origen de las llamas.

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El incendio, ya en el proceso de ser extinguido.

El incendio, ya en el proceso de ser extinguido. / Mediterráneo

El descampado donde se ha producido el incendio está cerca de una empresa de mecanizado de caucho en este polígono industrial y comercial castellonense.

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