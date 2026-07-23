Se incendia un descampado cerca de un taller de mecanizado de caucho en Castelló
Los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló sofocan las llamas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Castellón
Un incendio en la Ciutat del Transport ha obligado a actuar a los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló este jueves por la tarde, cuando las llamas se han empezado a propagar por un descampado.
Según ha podido saber Mediterráneo, los efectivos han logrado sofocar el pequeño fuego tras su rápido esfuerzo. Se desconoce el origen de las llamas.
El descampado donde se ha producido el incendio está cerca de una empresa de mecanizado de caucho en este polígono industrial y comercial castellonense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- El hombre tiroteado en Castellón había denunciado amenazas con pistolas los días antes del ataque
- Cae una organización criminal de estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personas
- Los tres intentos de okupación que frena la Policía Local de Castelló. Estas son las zonas en el punto de mira
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Novedades sobre el tiroteo en Castellón: quién dio la voz de alarma, dónde fueron los impactos, movimientos previos en la finca...
- Roban en la Vilavella un motocultor que rendía homenaje a los agricultores: '¿Qué sentido tiene hacer algo así?