Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes
Francisco José S. S. tiene 46 años y se desconoce su paradero desde el 22 de junio
La plataforma SOS Desaparecidos ha alertado de una desaparición en la provincia de Castellón. Según la información difundida por la asociación, el desaparecido es Francisco José S. S., de 46 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 22 de junio.
En el cartel compartido por la entidad se detalla que Francisco José mide 1,65 metros, tiene complexión normal y el pelo rubio oscuro. Además, en el momento de su desaparición vestía pantalón corto de color claro y camisa verde.
Desde Sos Desaparecidos ruegan la colaboración ciudadana para tratar de localizarla cuanto antes. Cualquier persona que pueda aportar alguna información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
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