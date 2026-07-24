Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes

La plataforma SOS Desaparecidos ha alertado de una desaparición en la provincia de Castellón. Según la información difundida por la asociación, el desaparecido es Francisco José S. S., de 46 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 22 de junio.

En el cartel compartido por la entidad se detalla que Francisco José mide 1,65 metros, tiene complexión normal y el pelo rubio oscuro. Además, en el momento de su desaparición vestía pantalón corto de color claro y camisa verde.