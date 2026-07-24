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Se prende fuego un coche en Onda y obliga a actuar a los bomberos

Los bomberos de Castellón extinguieron un incendio declarado en un vehículo en un polígono industrial sin que se registraran heridos

Un bombero actúa en el incendio de este viernes en un coche de Onda.

Un bombero actúa en el incendio de este viernes en un coche de Onda. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón han extinguido con éxito este viernes un incendio que se ha producido en un coche en Onda.

A través de sus redes sociales, los bomberos han difundido las imágenes de una actuación que se ha saldado con el vehículo completamente calcinado.

Los bomberos echan agua sobre el coche en llamas.

Los bomberos echan agua sobre el coche en llamas. / Consorcio Provincial de Bomberos

Una dotación de profesionales del parque Espadà-Millars ha sido la encargada de llevar a cabo la actuación.

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Se desconoce el motivo por el cual ha ardido el utilitario en un polígono industrial de Onda. Nadie ha resultado herido.

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