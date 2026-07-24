Se prende fuego un coche en Onda y obliga a actuar a los bomberos
Los bomberos de Castellón extinguieron un incendio declarado en un vehículo en un polígono industrial sin que se registraran heridos
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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón han extinguido con éxito este viernes un incendio que se ha producido en un coche en Onda.
A través de sus redes sociales, los bomberos han difundido las imágenes de una actuación que se ha saldado con el vehículo completamente calcinado.
Una dotación de profesionales del parque Espadà-Millars ha sido la encargada de llevar a cabo la actuación.
Se desconoce el motivo por el cual ha ardido el utilitario en un polígono industrial de Onda. Nadie ha resultado herido.
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