Rescatan a una mujer tras caer a una piscina vacía de dos metros en Orpesa

Un amplio dispositivo de emergencias se ha movilizado este viernes por la mañana en la urbanización Las Playetas de Orpesa para rescatar a una mujer de 56 años que había caído al interior de una piscina vacía situada dentro de una parcela particular y no podía salir por sus propios medios.

El aviso se ha recibido a las 8.40 horas y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Alta, ubicado en Orpesa, además de dos ambulancias y efectivos de la Policía Local.

Pensó que había agua

Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos, la mujer habría caído a la zona más profunda de la piscina, de aproximadamente 1,90 metros, después de confundirse aparentemente y pensar que contenía agua.

La ambulancia que ha acudido para asistir a la herida. / Eva Bellido

A consecuencia del fuerte golpe, al parecer, la afectada presentaba una herida en la cabeza y necesitó ser inmovilizada. Los bomberos colaboraron con el equipo de sanitarios con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para colocarla en una camilla de rescate general y extraerla con seguridad del interior de la piscina.

Aparatosa caída

Una vez fuera, los efectivos tuvieron que portearla por varios escalones desde la vivienda, situada a una cota inferior, hasta la calle donde se encontraba la ambulancia. La intervención no requirió la instalación de sistemas de cuerdas.

La mujer quedó finalmente a cargo de los servicios sanitarios para su valoración y posterior asistencia.