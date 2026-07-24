Rescatan a una mujer tras caer a una piscina vacía de dos metros en Orpesa
Los Bomberos de la Diputación y los sanitarios, junto a efectivos de la Policía Local, la inmovilizan y la trasladan en camilla hasta la ambulancia al sufrir una herida en la cabeza por la caída
Un amplio dispositivo de emergencias se ha movilizado este viernes por la mañana en la urbanización Las Playetas de Orpesa para rescatar a una mujer de 56 años que había caído al interior de una piscina vacía situada dentro de una parcela particular y no podía salir por sus propios medios.
El aviso se ha recibido a las 8.40 horas y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Alta, ubicado en Orpesa, además de dos ambulancias y efectivos de la Policía Local.
Pensó que había agua
Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos, la mujer habría caído a la zona más profunda de la piscina, de aproximadamente 1,90 metros, después de confundirse aparentemente y pensar que contenía agua.
A consecuencia del fuerte golpe, al parecer, la afectada presentaba una herida en la cabeza y necesitó ser inmovilizada. Los bomberos colaboraron con el equipo de sanitarios con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para colocarla en una camilla de rescate general y extraerla con seguridad del interior de la piscina.
Aparatosa caída
Una vez fuera, los efectivos tuvieron que portearla por varios escalones desde la vivienda, situada a una cota inferior, hasta la calle donde se encontraba la ambulancia. La intervención no requirió la instalación de sistemas de cuerdas.
La mujer quedó finalmente a cargo de los servicios sanitarios para su valoración y posterior asistencia.
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