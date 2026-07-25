Caos en la AP-7 en Moncofa: accidente múltiple con siete vehículos implicados, varios heridos y retenciones kilométricas
Dos de las personas implicadas necesitan traslado hospitalario y solo permanece abierto el carril derecho en sentido València
Un accidente múltiple en el que se han visto implicados siete vehículos está provocando importantes complicaciones este sábado por la mañana en la autopista AP-7, a la altura del término municipal de Moncofa y en sentido València.
Según han confirmado fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo, mientras que la circulación permanece habilitada únicamente por el carril derecho. Esta situación está generando tráfico muy lento y retenciones de aproximadamente cuatro kilómetros.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y otros servicios de emergencia, que trabajan para asegurar la zona, atender a las personas implicadas y retirar los vehículos afectados. Las imágenes grabadas tras el accidente muestran varios turismos detenidos en la calzada, algunos de ellos con importantes daños materiales en lo que es un accidente en cola.
Trasladadas al hospital
Los medios sanitarios también se encuentran en el punto del siniestro atendiendo a los ocupantes de los vehículos. Según las primeras informaciones, dos de las personas implicadas necesitarían ser trasladadas a un centro hospitalario, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de sus lesiones.
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