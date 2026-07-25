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Incendio forestal

El fuego 'desaloja' a los 5.000 vecinos de la Vilavella y Artana

La cercanía de las llamas, que han comenzado en el termino municipal de la Vall d'Uixó, a ambas localidades obliga a los vecinos a salir de ellas

Vídeo: Evacuación de Artana por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

Vídeo: Evacuación de Artana por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El incendio forestal que se ha declarado este sábado en el interior de la provincia de Castelló y que en estos momentos afecta a varios términos municipales de la comarca de la Plana Baixa (ha comenzado en el de la Vall d'Uixó) ha obligado a desalojar a los 5.000 vecinos de la Vilavella y Artana ante la cercanía de las llamas a ambas localidades. Un momento que se ha vivido con tensión, nervios y carreras a contrarreloj ya que la ciudadanía intentaba salir de ambas localidades con sus propios vehículos mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayudaban a las personas más mayores o dependientes a abandonar sus viviendas tras la orden de evacuación.

Vecinos marchándose de la Vilavella, este sábado, como consecuencia del incendio.

Vecinos marchándose de la Vilavella, este sábado, como consecuencia del incendio. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los desalojados han acudido a las viviendas de familiares y amigos y también se ha puesto a su disposición la residencia de Burriana y el polideportivo de Nules con el fin de que puedan pasar la noche en las mejores condiciones posibles.

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