Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaDesaparecido en CastellónPolémica okupaciónMapa de incendiosJavi Valle en el MundialFichaje Villarreal
instagramlinkedin

En Directo

Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego está descontrolado y ya han desalojado a algunos vecinos

El Consorcio Provincial de Bomberos, bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan en la zona

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó

Mònica Mira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Bachero

Mònica Mira

La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona

Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents