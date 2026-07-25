Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego está descontrolado y ya han desalojado a algunos vecinos

La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona

Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.

Mònica Mira El fuego está descontrolado y avanza hacia el castillo de la Vall

El fuego sigue avanzando Momentos tensos en el incendio. El fuego continúa avanzando y va en dirección a una ruta forestal muy frecuentada, hay muchas casetas de montaña y mucha vegetación

Mònica Mira Así se ha producido el desalojo de la finca de caballos

Todos movilizados Además del despliegue de los bomberos, también se han movilizado a todos los agentes de la Policía Local, así como también hay cinco patrullas de la Guardia Civil

Desalojo de la zona Detalles del desalojo en el barrio Carbonaire de la Vall: -Dos fincas, una de ellas de caballos, con 11 animales -Se han desaoljado una decena de personas, aproximadamente, de las casetas que hay en la montaña -Travesia, entre las calles 8-9 y 11 se ha avisado a la gente que esté en alerta, pero in desalojar, por el momento

Identifican a un hombre que podría ser el autor del segundo foco Según fuentes consultadas por 'Mediterráneo', la policía autonómica habría identificado a un hombre al que han visto salir de la zona del segundo foco con un mechero en la mano. Por el momento, la pesona está retenida, a la espera de esclarecer lo sucedido.

Las condiciones meteorológicas, desfavorables Las condiciones meteorológicas que hay en la zona del incendio no son favorables. Las rachas de viento están por encima de los 30 km/h, y la humedad se sitúa en un 17%, con una temeratura que oscila los 34-35 grados.