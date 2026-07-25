Fuego
El incendio obliga a cortar la circulación por la CV-223
Permanece cerrada al tráfico desde las 18.30 horas
El incendio declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó y que ha obligado a desalojar a 6.000 vecinos de la Vilavella, Artana y Eslida también ha cortado al tráfico la CV-223, carretera que une la CV-10 con las localidades afectadas por las llamas, según ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo.
De esta forma, el vial está cerrado a la circulación desde las 18.30 horas con el fin de velar por la seguridad de los conductores.
En estos momentos numerosos medios, tanto terrestres como aéreos, luchan contra las llamas que ya afectan a varios términos municipales de la comarca de la Plana Baixa y que tuvo varios focos, por lo que se sospecha que pueda haber sido provocado.
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