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El incendio obliga a cortar la circulación por la CV-223

Permanece cerrada al tráfico desde las 18.30 horas

Coches abandonando la Vilavella por el incendio.

Coches abandonando la Vilavella por el incendio. / Manolo Nebot Rochera

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El incendio declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó y que ha obligado a desalojar a 6.000 vecinos de la Vilavella, Artana y Eslida también ha cortado al tráfico la CV-223, carretera que une la CV-10 con las localidades afectadas por las llamas, según ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo.

De esta forma, el vial está cerrado a la circulación desde las 18.30 horas con el fin de velar por la seguridad de los conductores.

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En estos momentos numerosos medios, tanto terrestres como aéreos, luchan contra las llamas que ya afectan a varios términos municipales de la comarca de la Plana Baixa y que tuvo varios focos, por lo que se sospecha que pueda haber sido provocado.

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