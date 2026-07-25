Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall

Las alarmas han saltado esta mañana en la Vall d'Uixó por un incendio forestal en el barrio del Carbonaire. Tras un primer foco, que ha sido controlado, han llegado otros dos que se han vuelto imparables debido a las condiciones adversas, con fuertas rachas de viento, poca humedad y muchos grados. El fuego ha subido la montaña dirección el castillo de la localidad y ha arrasado con todo.

A los pocos minutos la humareda ya se podía ver desde la localidad vecina de la Vilavella, con la que comparten montaña. Las imágenes eran espectaculares, pues las llamas avanzaban a muy buen ritmo pese al gran despliegue de los medios de emergencias, que están tratando de controlarlo.

En un primer momento y ante tal panorama (el fuego muy cerca de las casas), las autoridades municipales han procedido al confinamiento de la Vilavella para tratar de minimizar las catastróficas consecuencias. En esos instantes, el Ayuntamiento había emitido un comunicado en el que señalaba que todo aquel que necesitara ayuda o productos de primera necesidad solo tenía que colgar un trapo o toalla blanca en el balncón para poder prestarle ayuda.

Así han estado durante buena parte del mediodía, hasta que a primera hora de la tarde se ha dado un nuevo paso y se ha procedido al desalojo de toda la ciudadanía.

Todas las imágenes del incendio de la Vall d'Uixó /

Recomendaciones de la Policía Local

La Policía Local ha comenzado a recorrer las calles del municipio con avisos por megafonía para informar a la población y pedir que abandone las zonas afectadas ante el avance del incendio. Los nervios se han apoderado de los vecinos, quienes, como se puede comprobar en el vídeo, han cogido lo que han podido y han salido de sus casas sin saber cuándo van a poder volver.

El desalojo se produce por precaución, ante la proximidad del fuego al término municipal y la evolución de la emergencia. Los agentes han comunicando las instrucciones a los vecinos por las calles para facilitar una salida ordenada y evitar situaciones de riesgo. También se ha enviado un mensaje de aviso a la población a través de los móviles.

La medida se suma al confinamiento preventivo ordenado por Protección Civil para la Vall d’Uixó y Artana, donde se ha pedido evitar desplazamientos fuera del casco urbano.

El polideportivo de Nules será el punto de encuentro para la población de la Vilavella.

En Directo

VÍDEO. Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: Así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall d'Uixó El incendio originado esta mañana en la localidad vecina de la Val d'Uixó y que ha avanzado por la montaña hasta la localidad ha obligado a evacuar a la ciudadanía de la Vilavella. Puedes leer la noticia y ver el vídeo del desalojo aquí.

El president de la Generalitat llega al Puesto de Mando Avanzado en la Vall d'Uixó. / Pablo Ramón Ochoa El president de la Generalitat llega al puesto de mando para seguir el avance del incendio forestal en la Vall d'Uixó. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acaba de llegar al Puesto de Mando Avanzado desplegado en la Vall d'Uixó con motivo del incendio de vegetación que ha obligado a adoptar medidas preventivas en varios municipios de la zona como la Vilavella, que está siendo evacuado, y Artana y la Vall d'Uixó, que están confinados. A su llegada, el jefe del Consell ha mantenido un primer contacto con los responsables del dispositivo de emergencias para conocer la evolución del fuego, la situación de los núcleos habitados y el despliegue de medios terrestres y aéreos que trabajan en la zona. En el Puesto de Mando Avanzado se coordinan los efectivos de bomberos, emergencias, fuerzas de seguridad y unidades movilizadas para hacer frente al incendio, que ha provocado confinamientos preventivos, desalojos y cortes de movilidad en los puntos más próximos a las llamas. La presencia del president se produce en una jornada marcada por la preocupación vecinal y por el avance del dispositivo para proteger las poblaciones afectadas y frenar la evolución del fuego.

Un ganadero, con sus vacas en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo Impactante imagen por el incendio en Vall d'Uixó: Un ganadero se ve obligado a trasladar a su rebaño de vacas por el casco urbano La emergencia por el incendio forestal en la Vall d’Uixó ha dejado también escenas poco habituales en pleno casco urbano. Un ganadero se ha visto obligado a mover a su rebaño de vacas ante la cercanía del fuego y el avance del humo, que se aprecia sobre la zona. Los animales han atravesado una de las calles del municipio acompañados por el ganadero, en una imagen que refleja la tensión que se vive en la localidad por la evolución del incendio. La prioridad ha sido alejar al ganado de las zonas más expuestas y conducirlo hacia un entorno más seguro mientras los servicios de emergencia trabajan para frenar las llamas.

Nules habilita su polideportivo para acoger a vecinos de la Vilavella desalojados por el incendio El Ayuntamiento de Nules ha activado un dispositivo de apoyo ante la evacuación de vecinos de la Vilavella por la cercanía de las llamas del incendio de vegetación declarado en la zona. El consistorio ha puesto a disposición de la emergencia medios municipales y de protección civil para colaborar en el traslado y atención de las personas desalojadas, y ha habilitado el polideportivo municipal como punto de acogida provisional para los vecinos que tengan que abandonar sus viviendas. La medida se adopta de forma preventiva, ante la evolución del fuego y la proximidad de las llamas al municipio de la Vilavella. El objetivo es ofrecer un espacio seguro mientras se mantienen activos los trabajos de los servicios de emergencia y se evalúa la evolución del incendio. Desde el Ayuntamiento de Nules se ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias, y que evite desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas.