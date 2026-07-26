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Fuego extinguido

Actualización del incendio de Almassora: Extinguido tras calcinar 13.000 metros cuadrados de matorral

Los servicios de emergencia han logrado extinguir el fuego en las inmediaciones del campo de fútbol, aunque se desconoce su origen

Primeras imágenes del incendio declarado en Almassora

Primeras imágenes del incendio declarado en Almassora / Mediterráneo

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Marta Solsona

Marta Solsona

Almassora

El incendio declarado este sábado en las inmediaciones del campo de fútbol de Almassora ha quedado extinguido, según han confirmado fuentes de emergencias. En estos momentos, varios efectivos de bomberos permanecen en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles rebrotes.

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Primeras imágenes del incendio declarado en Almassora / Mediterráneo

El fuego ha afectado a una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados de matorral, además de dañar algunos pinos. Por el momento, se desconoce el origen del incendio.

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Las llamas habían generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, lo que motivó la rápida movilización de los servicios de emergencia. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas que provocaron el incendio.

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