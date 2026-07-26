La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños: "Ha sido la peor noche de nuestra historia"
Un total de 113 personas son evacuadas durante la madrugada de una residencia y trasladadas a localidades próximas
La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, ha reconocido que la noche ha sido "la peor de la historia" de este municipio debido al incendio forestal que desde este sábado arrasa parte de la zona y que ha afectado a la Serra d'Espadà.
"Todas aquellas personas desalojadas van a continuar de momento sin poder volver por seguridad, prevención y siguiendo las órdenes de los bomberos. La de anoche fue la peor noche de nuestra historia, pero con todos los dispositivos que se montaron para bordear la ciudad creo que conseguimos retener que el fuego llegara a las viviendas y, por lo tanto, logramos el objetivo pese a la circunstancia complicada de la noche", expone la primera edil en un mensaje en redes sociales.
Baños ha insistido en la recomendación a la población para que siga las instrucciones de las autoridades y cumpla todas las órdenes que se envíen desde los canales oficiales.
Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que esta madrugada, sobre las 01.50 horas, se ha evacuado a un total de 113 personas de la residencia de mayores Novaedat de la Vall d'Uixó.
Han sido trasladadas a residencias de Cullera, Carlet, Borriana, Estivella y Castelló, con un autobús de la Generalitat y con medios propios de la residencia, han apostillado estas fuentes.
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