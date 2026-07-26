Protección ciudadana
Alerta en Onda: Comienzan a desalojar a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
Los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance del incendio, que mantiene una evolución muy complicada y riesgosa
La evolución del incendio forestal de la Plana Baixa ha obligado a iniciar el desalojo preventivo de los vecinos de la urbanización Montí, en Onda, ante la proximidad de las llamas y el riesgo que supone la evolución del fuego.
La medida se ha activado durante la tarde de este domingo, sobre las 17.30 horas, después de que el incendio avanzara por la Serra d'Espadà y el humo, e incluso las llamas, fueran ya visibles desde distintos puntos del municipio. Los servicios de emergencia han comenzado la evacuación de la urbanización como medida de protección para garantizar la seguridad de los residentes.
El operativo se desarrolla de forma coordinada entre los diferentes cuerpos de emergencia, que están informando a los vecinos y organizando la salida de la zona de manera ordenada. Mientras tanto, los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance del incendio, que mantiene una evolución muy complicada.
Desde el Ayuntamiento y los servicios de emergencia se insiste en que la población siga en todo momento las indicaciones oficiales, evite acercarse a la zona afectada y no realice desplazamientos innecesarios que puedan dificultar las labores de los bomberos y del resto del operativo.
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
- Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall
- Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego cerca de las casas del barrio Carbonaire y ya están desalojando a los vecinos
- Caos en la AP-7 en Moncofa: accidente múltiple con siete vehículos implicados, varios heridos y retenciones kilométricas
- Las causas del incendio de la Vall d'Uixó: tuvo varios focos y se sospecha que fue intencionado
- Actualización de los pueblos desalojados: El fuego 'desaloja' a los 18.000 vecinos de 15 localidades de la provincia de Castellón
- Herido con tres cornadas en el toro de Artesa y antes de evacuar la pedanía de Onda por el incendio